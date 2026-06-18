В Петербурге в ДТП погибла инженер и стендап-комик Соелма Гармаева

Уроженка Иркутска Соелма Гармаева погибла в результате аварии на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла вечером 13 июня, когда 37-летняя женщина остановилась на трассе из-за заглохшего каршерингового автомобиля и ожидала помощи.

О случившемся «КП-Иркутск» рассказала сестра погибшей Эржена Елизарова, которая сейчас занимается организацией прощания.

Соелма Гармаева окончила Иркутский государственный технический университет по специальности «инженер». По словам родственников, она успешно училась в школе и вузе, побеждала на математических олимпиадах и занималась рукопашным боем.

Параллельно с работой в инженерной сфере она развивалась в творчестве. Еще во время учебы девушка начала играть в КВН, выступала за сборную ИрГТУ, а позже вошла в состав команды КВН «Раисы». В 2012 году Гармаева переехала в Санкт-Петербург, где строила карьеру инженера и участвовала в реализации крупных проектов, в том числе связанных со строительством атомной электростанции в Турции.

Свободное время она посвящала юмору. Соелма выступала со стендапом в петербургских клубах и барах, а также принимала участие в кастингах телевизионных юмористических проектов в Москве.

Автомобиль заглох на КАД

Как рассказала Эржена Елизарова, сестра регулярно пользовалась каршерингом и считалась аккуратным водителем. Вечером 13 июня она арендовала автомобиль и отправилась по делам через КАД.

Во время поездки машина неожиданно заглохла. Соелма успела остановиться у отбойника, включила аварийную сигнализацию и связалась со службой поддержки. Там ей рекомендовали дождаться специалистов.

После обращения в сервис женщина написала сестре и сообщила о поломке. Ответ пришел спустя 15 минут, однако сообщение так и осталось непрочитанным.

Через несколько часов друзья Гармаевой сообщили родственникам о смертельной аварии на Кольцевой дороге. Эржена пыталась связаться с сестрой, обзванивала больницы и экстренные службы, изучала информацию в интернете, надеясь, что та находится в медучреждении.

Позже полицейские подтвердили гибель женщины.

Удар оказался смертельным

По словам сестры, Соелма вышла из автомобиля, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент в стоявшую машину на высокой скорости врезался другой автомобиль.

От мощного удара каршеринг отбросило на несколько метров. Женщина оказалась зажата между машинами и погибла на месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что за рулем второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиры — 27-летняя женщина и шестилетний ребенок — получили травмы и были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Семья решила провести кремацию в Санкт-Петербурге, после чего урну с прахом перевезут в Иркутск для захоронения. Дата прощания пока уточняется.

Коллеги Гармаевой по стендап-сообществу намерены организовать благотворительный вечер памяти. На концерте прозвучат истории о Соелме и шутки, которые она так любила.

По словам Эржены Елизаровой, сестра всегда сохраняла оптимизм и относилась к трудностям с юмором. Незадолго до трагедии она получила травму после падения с самоката, но продолжала вести активный образ жизни и не собиралась отказываться от своих увлечений.