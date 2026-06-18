Борис Ясинский проверил ход строительства школы в Семчино

Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочий объезд ключевых строительных площадок города, чтобы лично оценить темпы работ и проконтролировать соблюдение сроков. Первым объектом стала новая школа в микрорайоне Семчино, которая возводится по концессионному соглашению.

Вместе с представителем Росстройнадзора Ясинский осмотрел площадку, где сейчас активно ведутся работы по установке окон, монтажу перегородок и фасадов, а также прокладке инженерных коммуникаций. Параллельно внутри помещений идут отделочные работы, а на улице готовится основание под будущие спортивные площадки.

Следующей точкой объезда стал детский сад в жилом комплексе «Метропарк». Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию уже осенью этого года. Сейчас строительство выходит на финишную прямую: в здании завершаются внутренние отделочные работы.

Также Борис Ясинский проинспектировал ход работ на Московском шоссе. На участке от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной продолжается масштабное расширение проезжей части.

По словам главы администрации, сейчас строители проходят самый сложный этап: идет укрепление насыпи под железнодорожными путями, перенос инженерных коммуникаций, опор связи и контактной сети. После завершения этих подготовительных работ дорожники приступят к укладке нового асфальтового покрытия, строительству тротуаров и велодорожек, а также к благоустройству и озеленению прилегающей территории.