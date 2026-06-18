Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Борис Ясинский проверил ход строительства школы в Семчино

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочий объезд ключевых строительных площадок города, чтобы лично оценить темпы работ и проконтролировать соблюдение сроков. Первым объектом стала новая школа в микрорайоне Семчино, которая возводится по концессионному соглашению.

Вместе с представителем Росстройнадзора Ясинский осмотрел площадку, где сейчас активно ведутся работы по установке окон, монтажу перегородок и фасадов, а также прокладке инженерных коммуникаций. Параллельно внутри помещений идут отделочные работы, а на улице готовится основание под будущие спортивные площадки.

Следующей точкой объезда стал детский сад в жилом комплексе «Метропарк». Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию уже осенью этого года. Сейчас строительство выходит на финишную прямую: в здании завершаются внутренние отделочные работы.

Также Борис Ясинский проинспектировал ход работ на Московском шоссе. На участке от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной продолжается масштабное расширение проезжей части.

По словам главы администрации, сейчас строители проходят самый сложный этап: идет укрепление насыпи под железнодорожными путями, перенос инженерных коммуникаций, опор связи и контактной сети. После завершения этих подготовительных работ дорожники приступят к укладке нового асфальтового покрытия, строительству тротуаров и велодорожек, а также к благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
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