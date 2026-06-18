НТВ раскрыл подробности сериала «Марик» с Василием Копейкиным

Телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр KION и компания «Всемирные Русские Студии» представили постер и первые кадры сериала «Марик» (16+). Главную роль в проекте исполнил Василий Копейкин.

Премьерный показ сериала состоится 19 июня на фестивале российских сериалов «Пилот» в Иваново. Осенью проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, после чего его покажут в эфире НТВ.

В центре сюжета — детский врач Марк Аксёнов, который возвращается домой с фронта и сталкивается с изменившейся жизнью. Герой узнаёт, что его жена, считавшая его погибшим, вышла замуж за его лучшего друга.

Чтобы начать всё заново, Марк устраивается в бригаду скорой помощи в Мариуполе. Каждый день он помогает детям и постепенно пытается справиться с собственными переживаниями. Работа становится для него возможностью вернуть веру в людей и открыть новую страницу жизни.

Главную роль сыграл Василий Копейкин

Помимо Василия Копейкина, в сериале снялись Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Анна Панкратова, Никита Тезин, Виктор Супрун и Анастасия Жданова.

Режиссёром проекта выступил Егор Бероев.

Продюсер Юрий Сапронов отметил, что «Марик» рассказывает прежде всего о мирной жизни и человеческих отношениях. По его словам, в центре истории находятся темы семьи, любви, прощения, ответственности и способности двигаться дальше после тяжёлых испытаний.

Отдельное место в сюжете занимает работа врача. Медицинская линия становится не только основой для драматических событий, но и отражает внутренние перемены главного героя.

Егор Бероев подчеркнул, что при выборе исполнителя главной роли для него было важно найти актёра, которому зрители смогут поверить с первых минут. По словам режиссёра, Василию Копейкину удалось передать человечность персонажа и его готовность помогать людям несмотря на жизненные трудности.

Сам актёр рассказал, что его герой после возвращения домой начинает особенно ценить жизнь и полностью погружается в профессию. Именно помощь другим помогает персонажу справляться с тяжёлыми воспоминаниями и находить силы двигаться вперёд.