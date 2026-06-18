Эксперт назвал цель ВСУ после массированной атаки беспилотников на Москву

После крупнейшей атаки беспилотников на Москву и Подмосковье украинские силы могут продолжить наращивать интенсивность налетов. Такое мнение в эфире телеканала «Царьград» высказал разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

В ночь на 18 июня силы ПВО уничтожили более 190 беспилотников, направлявшихся к столичному региону. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили объекты инфраструктуры, жилые здания и транспорт.

Потапов считает, что украинское командование стремится увеличить количество запускаемых беспилотников.

По словам эксперта, в настоящее время интенсивность атак приближается к 600 аппаратам в сутки. В перспективе целью может стать показатель в тысячу беспилотников за день.

Эксперт высказался о защите объектов от беспилотников

Потапов отметил, что система противовоздушной обороны Москвы и Подмосковья располагает значительными силами и средствами, однако высокая интенсивность налетов создает дополнительную нагрузку.

Эксперт обратил внимание на недавние изменения в законодательстве, которые позволяют предприятиям активнее участвовать в обеспечении собственной безопасности.

В частности, речь идет о развитии малых систем ПВО, использовании дронов-перехватчиков и других средств противодействия беспилотникам. Собеседник телеканала подчеркнул, что подобные меры следовало внедрять раньше, однако сейчас ситуация может измениться в лучшую сторону.

При этом Потапов считает, что атаки на Москву не прекратятся, а украинская сторона продолжит совершенствовать свои возможности по применению беспилотников.