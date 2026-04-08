В Михайловском округе мост освободился от воды

За минувшие сутки в Рязанской области от воды освободился низководный мост в Михайловском округе населённом пункте Рачатники. Об этом днём 8 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В то же время в Спасском округе вода затопила участки дорог к населённым пунктам Маяк и Пески.

На сегодняшний день остаются затопленными 14 низководных мостов, 7 участков автодорог, 245 приусадебных участков. Отрезано 14 населённых пунктов.

На территории Рязанской области организовано 9 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется, сообщили в МЧС.