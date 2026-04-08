Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома на улице Лобачевского, увлекалась учением «звездного перекодировщика» Павла Лаврентьева, пишет Baza в MAX.

Трагедия произошла утром в среду. По предварительным данным, 35-летняя женщина выпала из окна квартиры на 16‑м этаже.

«(Погибшая. — Прим. ред.) регулярно смотрела ролики энергопрактика, благодарила за учение и относила себя к членам «семьи света» Лаврентьева, а также рассказывала о сильных ощущениях в «области третьего глаза», — говорится в посте.

Сам «перекодировщик» подтвердил, что москвичка обратилась к нему за помощью. Он заявил, что та занимала у него деньги, но так и не вернула их, сославшись на проблемы со здоровьем. Мужчина утверждает, что простил ей долг.

Лаврентьев описывает себя как «перекодировщика нового времени», «звездного десантника», «человека, познавшего природу», «проводника энергии света» и просто «целителя». В кругу знакомых он больше известен под прозвищем «Царь», что, вероятно, связано с его криминальным прошлым — у него две судимости за незаконный оборот наркотиков и разбой, уточнила Baza.

По данным СМИ, погибшая — преподаватель кафедры экономики и менеджмента одного из московских вузов. Она проживала вместе с 58‑летним супругом‑бизнесменом, который старше её на 32 года. Утром мужчина ушел на работу, когда жена была еще жива.

На момент обнаружения тело женщины было без одежды. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, а в комнатах нашли следы крови. Соседи описывают погибшую как скромную, худенькую и невысокую девушку.