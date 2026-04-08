Новости России

Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Никита Рязанцев
Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома на улице Лобачевского, увлекалась учением «звездного перекодировщика» Павла Лаврентьева, пишет Baza в MAX.

Трагедия произошла утром в среду. По предварительным данным, 35-летняя женщина выпала из окна квартиры на 16‑м этаже.

«(Погибшая. — Прим. ред.) регулярно смотрела ролики энергопрактика, благодарила за учение и относила себя к членам «семьи света» Лаврентьева, а также рассказывала о сильных ощущениях в «области третьего глаза», — говорится в посте.

Читайте также: Найденная мёртвой под окнами в Москве женщина увлекалась эзотерикой

Сам «перекодировщик» подтвердил, что москвичка обратилась к нему за помощью. Он заявил, что та занимала у него деньги, но так и не вернула их, сославшись на проблемы со здоровьем. Мужчина утверждает, что простил ей долг.

Лаврентьев описывает себя как «перекодировщика нового времени», «звездного десантника», «человека, познавшего природу», «проводника энергии света» и просто «целителя». В кругу знакомых он больше известен под прозвищем «Царь», что, вероятно, связано с его криминальным прошлым — у него две судимости за незаконный оборот наркотиков и разбой, уточнила Baza.

По данным СМИ, погибшая — преподаватель кафедры экономики и менеджмента одного из московских вузов. Она проживала вместе с 58‑летним супругом‑бизнесменом, который старше её на 32 года. Утром мужчина ушел на работу, когда жена была еще жива.

На момент обнаружения тело женщины было без одежды. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, а в комнатах нашли следы крови. Соседи описывают погибшую как скромную, худенькую и невысокую девушку.

Предыдущая статья
Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе
Следующая статья
В Михайловском округе мост освободился от воды

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.

Темы

Новости России

Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы...
Политика

Сладков заявил, что Ирану не позавидуешь после победы над США

Победа Ирана над США может быть временной, поскольку Вашингтон...
Политика

Эксперт Кнутов назвал страну, которая наводит украинские дроны на Россию

Главным наводчиком украинских беспилотников на Россию после отказа США...
Новости России

Рэпер Toxis попал в скандал из-за бизнеса отца в Африке

Отец рэпера Toxis Леонид Смелянский может связан с геологоразведочным бизнесом...
Новости России

Россиян предупредили о «черемуховых» холодах на майские праздники

В первой половине мая жителей Центральной России ожидают «черемуховые»...
Политика

Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Россия не заступилась за Армению во время военной операции...
Новости России

Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная...
Новости кино и ТВ

Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье