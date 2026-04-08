Раскрыты детали жестокого убийства учителя в пермской школе

Школьник мог напасть на учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту в городе Добрянка Пермского края из мести, поскольку она не допустила его к сдаче ОГЭ, пишет «АиФ».

Трагедия произошла утром во вторник в школе №5. Перед входом в учебное заведение на педагога с ножом напал 17-летний подросток. Пострадавшую госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

По данным издания, учительница приняла решение о недопуске парня к экзамену, имея на это все основания.

«Причиной могли стать катастрофическая нехватка знаний или академическая задолженность. На допросе задержанный заявил, что педагог его «гнобила», — говорится в публикации.

По словам знакомых, на уроках молодой человек ругался матом на учителей, занимался мастурбацией и бился головой о стену. По некоторым данным, увлечение боксом усилило его агрессивную реакцию в критический момент.

Подросток до этого угрожал бывшей однокласснице. После этого его оставляли на второй год. При этом девятиклассник состоял на учете в полиции.

После нападения на учительницу юношу задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности правоохранителей. Экспертиза установит, был ли подросток вменяем.