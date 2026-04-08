В Касимовском округе устанавливают камеры, чтобы следить за выбрасывающими мусор гражданами

Вечерний объезд Касимовского округа показал, что проблема мусора там стоит остро. Глава администрации Иван Бахилов лично проверил состояние площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и обнаружил немало нарушений. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

Переполненные контейнеры, неухоженные площадки и стихийные свалки рядом — такая картина встретилась не в одном месте.

«Мы понимаем, что проблема нехватки или неудобного расположения некоторых площадок существует, и работа по их обустройству уже ведётся. Но даже там, где всё оборудовано правильно, мы сталкиваемся с халатным отношением со стороны отдельных жителей», — отметил глава округа.

Реклама

Иван Бахилов обратился к жителям с настоятельным призывом:

не превращать окрестности в свалку — это не только портит вид наших улиц, но и угрожает здоровью людей;

выбрасывать мусор строго в отведённых местах;

крупногабаритный мусор, мебель и стройотходы вывозить только на специальные полигоны.

Чтобы бороться с нарушителями эффективнее, в округе начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Они помогут выявлять тех, кто оставляет мусор в неположенных местах, и привлекать к ответственности.