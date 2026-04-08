Происшествия

В Скопинском районе мужчина угрожал убить соседа бейсбольной битой

Алексей Самохин
В селе Чулково Скопинского района 34‑летний местный житель угрожал убить соседа, размахивая металлической бейсбольной битой. Пострадавший, 40‑летний мужчина, был вынужден спрятаться в доме и обратиться в полицию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» оперативно выехали на место происшествия. Полицейские изъяли у подозреваемого металлическую бейсбольную биту и доставили его в отдел.

Как выяснилось, конфликт начался накануне вечером. 40‑летний заявитель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Женщина покинула дом, а мужчина решил, что она ушла к соседям, и отправился туда в поздний час. Хозяева дома не пустили его и прогнали. На самом деле женщина переночевала у родителей.

Утром 34‑летний сосед, возмущённый ночным визитом, решил «наказать» сельчанина. Он вызвал его к калитке и угрожал убийством, держа в руках металлическую биту.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

