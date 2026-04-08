Победа Ирана над США может быть временной, поскольку Вашингтон наверняка обманет Тегеран и продолжит войну, написал военкор Александр Сладков в MAX .

По его мнению, решение американцев пойти на двухнедельное перемирие имеет несколько трактовок. Первая предполагает, что Штаты намеренно тянут время, чтобы подготовиться к наземной операции в исламской республике.

«Мой аргумент? Он один: я не помню, чтоб Запад держал свое слово, перечислять примеры не стану, это долго и пошло», — отметил Сладков.

Второй вариант трактовки ситуации говорит о том, что Вашингтон оказался в тупике из-за отказа союзников принять участие в боевых действиях на земле. Вероятно, американцев «кинули» и кудры, и сирийцы.

Журналист также не исключил, что США хотят прежде завершить конфликт на Украине, а затем направить ВСУ захватывать Иран.

«Узнав новость о том, что Иран победил, мне мне стало завидно, хотя я понимаю, что Россия воюет не за судоходный пролив, а за новый мировой порядок», — подчеркнул военкор.

Он считает, что нашей стране еще предстоит большая война с Западом.