Фёдор Добронравов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ покажет последнюю работу Тиграна Кеосаяна трагикомедию «Семь дней Петра Семёныча»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 11 апреля, телеканал НТВ представит телевизионную премьеру трагикомедии «Семь дней Петра Семёныча» (18+) — последней режиссёрской работы заслуженного деятеля искусств РФ Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В центре сюжета — 70‑летний Пётр Семёныч (народный артист России Фёдор Добронравов), который узнаёт о возможном неизлечимом заболевании. Окончательный диагноз должен подтвердить врач из Москвы, но ответ придёт только через неделю.

Реклама

Семь дней становятся для героя временем глубоких перемен: он проходит путь от шока и отчаяния до обретения надежды, примиряется с собой и пытается восстановить связь с близкими.

Действие картины разворачивается на живописном Черноморском побережье, в Сочи. Атмосфера курортного города придаёт истории особый колорит и мягкий юмор, раскрывая национальное многообразие нашей страны.

Сценарий фильма создан по мотивам рассказа «Беламур» из сборника «Водоворот» Маргариты Симоньян, которая выступила автором сценария. Структура картины построена как серия новелл: каждый день из семи — отдельная история, наполненная открытиями и неожиданными поворотами.

Фёдор Добронравов о проекте: «Это удивительная и добрая история о надежде и вере в настоящее чудо. На съёмочной площадке было так легко работать, как будто мы и не играли вовсе. Всё получилось само собой благодаря невероятной атмосфере и потрясающей команде».

Фото: НТВ

Предыдущая статья
В Рязани вернули электричество жителям улиц Белякова и Забайкальской 
Следующая статья
Сладков заявил, что Ирану не позавидуешь после победы над США

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Политика

Новости России

Акценты

Интересное

Темы

Транспорт и дороги

Погода

Общество

Транспорт и дороги

Погода

Экология, природа, животные

Новости Касимова

Происшествия

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье