SHOT: Найденная мёртвой под окнами в Москве женщина увлекалась эзотерикой 

Трагический инцидент произошёл в доме на улице Лобачевского в Москве: 35‑летняя женщина найдена мёртвой возле подъезда. По предварительным данным, она выпала из окна квартиры на 16‑м этаже, пишет SHOT.

По данным СМИ, погибшая — преподаватель кафедры экономики и менеджмента одного из московских вузов. Она проживала вместе с 58‑летним супругом‑бизнесменом, который старше её на 32 года. Утром мужчина, как обычно, отправился на работу, когда жена была ещё жива.

На момент обнаружения тело женщины было без одежды. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, а в комнатах нашли следы крови.

Соседи описывают погибшую как скромную, худенькую и невысокую девушку. Также известно, что она увлекалась эзотерикой.