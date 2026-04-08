Жительница Рязани осуждена за организацию незаконной миграции

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 33–летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В судебном заседании установлено, что с 2020 по 2024 год осужденная регистрировала иностранных граждан в квартире своей матери. Действовала она по предварительной договоренности с другими лицами, которые подбирали иностранцев, нуждающихся в регистрации, и оформляли необходимые документы.

Вину она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.