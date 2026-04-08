Пик половодья в Рязанской области пройден — метеоролог Степанов  

Пик половодья в большинстве районов Рязанской области пройден. Об этом вечером 7 апреля написал в своём телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По прогнозам специалиста, уже сегодня или завтра уровень воды в Оке в Рязани пойдёт на спад.

«Большинство малых рек уже который день в устойчивых «минусах». Кроме Пры и Мокши — на реках с преимущественно лесным водосбором половодье только набирает обороты: в лесу снег тает медленнее, чем на полях. Вы удивитесь, но нынешние уровни воды в крупных и малых реках местами даже ниже уровней 2024 года», — написал синоптик.

Относительно низкий уровень воды метеоролог объясняет ночными морозами в марте, из-за чего снег таял медленнее, а вода в реках поднималась плавнее.

Погоду, которая ожидает рязанцев в ближайшие дни, Степанов называет плохой. Из-за циклона в регионе будет прохладно с осадками. А в четверг или пятницу и вовсе ожидается снег. Местами возможно даже образованием временного снежного покрова, но он быстро растает.

По предварительным прогнозом, долгожданное тепло придёт в регион только в начале следующей недели.