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Происшествия

Над Рязанской областью ночью 28 июня уничтожили украинские БПЛА

Алексей Самохин
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В ночь на 28 июня силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, с 20:00 27 июня до 07:00 28 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Под ударом оказались сразу несколько российских регионов. Помимо Рязанской области, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым.

Средства противовоздушной обороны работали и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны не уточнило количество беспилотников, уничтоженных непосредственно над Рязанской областью.

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