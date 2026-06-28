Названа причина отключения света в центре Рязани вечером 27 июня

Вечером 27 июня часть центра Рязани осталась без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии напряжением 6 кВ. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 21:25. Без электричества временно остались потребители на улицах Введенской, Горького, Ленина, Радищева, Право-Лыбедской, Вознесенской, Садовой, Урицкого и Щедрина.

Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. Уже в 22:06 электроснабжение потребителей восстановили в полном объёме.

В РГРЭС принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание и терпение.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обращаться по телефону 55-01-12.