В Рязани с начала года оштрафовали более тысячи участников незаконной торговли

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведённых мест привлекли 1031 человека. Общая сумма назначенных штрафов составила 2,78 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идёт о продаже товаров и оказании услуг в местах, не предусмотренных органами государственной власти Рязанской области и местного самоуправления.

Нарушителей выявляют в ходе регулярных рейдов. За организацию торговли вне установленных площадок предусмотрены серьёзные штрафы. Для граждан их размер составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За саму незаконную торговлю или оказание услуг вне разрешённых мест законодательство предусматривает предупреждение либо штраф. Гражданам грозит взыскание от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тысяч рублей, организациям — от 30 до 50 тысяч рублей.

Власти напоминают, что размещать торговые точки и оказывать услуги необходимо только на площадках, определённых региональными и муниципальными нормативными актами.