Фото: соцсети Дениса Галанова
Новости России

В Крыму при атаке ВСУ погиб чемпион по мотокроссу, бросившийся спасать детей

Никита Рязанцев
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При атаке украинских дронов на Керчь погиб чемпион Крыма по мотокроссу и наставник юных гонщиков Денис Галанов, пишет «КП».

Как выяснило издание, во время удара мужчина укрыл восьмилетнюю дочь в безопасном углу и сказал ей не высовываться. Затем он выбежал во двор и помог напуганным соседским детям.

«Он лично помог им сесть в машину, прокричал водителю маршрут, а сам остался. И в этот миг над его головой полыхнул взрыв», — рассказала вдова Дениса.

Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте. Выяснилось, что своими действиями он спас еще и дочь, выбрав для нее правильное место для укрытия. Так, сосед бросился в дым и вытащил его дочь из-под обломков. Она отделалась лишь шишкой на лбу и царапинами.

Галанова похоронили 24 июня. На церемонию пришли десятки людей: друзья, коллеги по треку, знакомые.

Денис жил мотоциклами. Своими руками он обустроил тренировочную трассу в Ленинском районе, где растил юных пилотов. В ноябре он должен был стартовать в финале Кубка Юга России.

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