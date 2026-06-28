Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

Рязанец продал автомобиль и перевёл деньги интернет-мошенникам

Алексей Самохин
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В Рязани 62-летний мужчина лишился около 330 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился водитель одной из организаций. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление с предложением высокого заработка на инвестициях и связался с человеком, представившимся консультантом.

Собеседник объяснил схему получения прибыли и убедил рязанца переводить деньги на указанный счёт, пообещав последующие дивиденды. Следуя инструкциям, мужчина перечислил около 330 тысяч рублей. Большую часть этой суммы он получил после продажи старого автомобиля.

Ожидаемой прибыли потерпевший так и не дождался. После получения денег псевдоконсультант перестал выходить на связь.

Поняв, что стал жертвой обмана, рязанец обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Правоохранители напоминают жителям региона о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете и не переводить деньги на счета, принадлежащие неизвестным лицам, даже если речь идёт о якобы выгодных инвестиционных проектах.

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