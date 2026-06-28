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Новости России

Жители Приморского края отменили купальный сезон из-за нашествия акул

Никита Рязанцев
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Часть жителей Приморья завершила купальный сезон из-за появления акул у берегов: один из пляжей оказался буквально оккупирован хищниками, пишет SHOT.

По словам местных жителей, вчера они заметили акулу, плавающую рядом с сапсерфером в бухте Триозерье, популярной среди туристов. На следующий день на том же пляже были замечены уже два плавника над водой. Вероятно, акулы охотились на рыбу рядом с пляжем.

Приморцы утверждают, что никогда ранее не видели хищников так близко к берегу.

«Теперь жители боятся заходить в воду и даже утверждают, что для себя они закрыли купальный сезон на этом пляже», — говорится в публикации.

В других районах региона, где также были замечены акулы, купание продолжается.

Этим летом хищники регулярно появляются у побережья Приморья. Возможно, это связано с повышением температуры воды и увеличением популяции тунца в регионе. Ранее сообщалось о появлении белых акул во Владивостоке.

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