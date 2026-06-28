Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в день трагедии попросилась погулять и не вернулась, рассказала РЕН ТВ ее бабушка.

Школьница, которой было 12 лет, ушла из дома утром 25 июня. Вскоре она перестала выходить на связь. Сначала родственники пытались найти ее своими силами, но затем обратились в полицию. В итоге ребенка обнаружили на кладбище в Кировском районе.

Выяснилось, что она стала жертвой нападения: преступник попытался замести следы и сжечь тело. Криминалисты смогли извлечь ДНК-профиль и идентифицировать подозреваемого. Им оказался мужчина, который ранее был осужден за убийство, разбой и насилие над несовершеннолетним. Он вышел на свободу только в мае.

Бабушка утончила, что ее внучка никогда не рассказывала о подозрительных знакомствах. Семья не знает, куда она могла уйти.

«Девочка спокойная, послушная. Она, если что, матери звонит, вот у меня тоже. Без спроса она никуда никогда не уходила», — подчеркнула собеседница телеканала.

По ее словам, девчока хорошо училась и занималась в художественной школе. В прошлом году сдала экзамены на пятерки.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения. Дело возбуждено по статье об убийстве.