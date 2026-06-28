Сладков призвал россиян перестать жить в мирном времени

Россиянам следует перестать жить в мирном времени, поскольку это опасно для жизни, поделился мнением военный корреспондент Александр Сладков в « Максе ».

По его словам, сначала по этому пути пошли военнослужащие, которые в начале СВО уделяли недостаточно внимания личной безопасности.

«Теперь пора гражданских людей смотреть, как безопаснее, кучковаться, или рассредотачиваться, руководителям пора думать, как лучше, технику по сорок автобусов рядом ставить, или расставлять по разным неприметным местам», — отметил Сладков.

Журналист рассказал, что в первое время боевых действий бывали случаи, когда бойцы шли в атаку танковыми колоннами. Сейчас же войска используют свои силы более обдуманно.

Сладков считает, что мирные жители тоже должны быть более осторожными, поскольку украинцы не проявляют жалости к гражданскому населению.