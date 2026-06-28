Фото: freepik.com/
Новости России

Журналисты проехали по М-4 и рассказали о ситуации с бензином на пути к морю

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Корреспонденты «Российской газеты» проехали по нескольким участкам главной трассы к Черному морю — М-4 — и рассказали о ситуации с топливом.

Журналисты выяснили, что на подъезде к Воронежу бензин есть, а заправка проходит без заметных проблем. Однако некоторые автомобилисты сталкивались с запретом на отпуск топлива в канистры, а также с лимитами на некоторых сетевых АЗС.

«Однако чем дальше от Воронежа, тем сложнее. По словам очевидцев, бензин есть уже не на каждой заправке, а на тех, где есть, очереди могут составлять несколько километров», — говорится в публикации.

Участники поездки обратили внимание, что перебои заметны на южном направлении после Воронежа: иногда приходится ехать до следующей заправки около сотни километров.

В Ростовской области ситуация неоднозначная. Некоторые сетевые АЗС работают стабильно, но есть и закрытые станции, а также те, где топливо закончилось. На функционирующих станциях собираются очереди. Однако есть ограничения на отпуск топлива в канистры и максимальный объем заправки.

В Краснодарском крае ситуация также остается напряженной. На некоторых станциях отсутствуют определенные марки бензина, а цены на несетевых АЗС могут значительно отличаться от стоимости бензина на сетевых.

Авторы публикации пришли к выводу, что проблема при поездке к Черному морю связана не с нехваткой топлива, а с его неравномерным распределением, ограничениями на некоторых АЗС и длинными очередями в пиковые моменты маршрута. Тем не менее, все водители успешно добираются до побережья.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сладков призвал россиян перестать жить в мирном времени

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости России

Сладков раскрыл необычную деталь о покойном Сергее Иванове

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов обладал...
Интересное

Конец «дьявола во плоти» близок: Зеленского ждёт не просто отставка, а страшная гибель — главные пророчества

Ванга, Жириновский и экстрасенс Янко сошлись в одном. Бегство, трибунал или смерть — финал будет одинаково печальным.
Интересное

 «Отрубить голову дракону»: сын Жириновского раскрыл тайное пророчество отца

Украина — только начало. Главная цель — Лондон. Именно там находится «голова дракона». Что сделать России, чтобы пришла победа?
Новости России

Соседи рассказали о погибшей при отравлении готовой едой в Астрахани

Погибшая при массовом отправлении готовой едой в Астрахани была...
Темы
Новости России

Сладков призвал россиян перестать жить в мирном времени

Россиянам следует перестать жить в мирном времени, поскольку это...
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Новости России

Появилась новая жертва в районе Манской петли, где исчезла семья Усольцевых

В районе Манской петли в Красноярском крае, гле исчезла...
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости России

Жители Приморского края отменили купальный сезон из-за нашествия акул

Часть жителей Приморья завершила купальный сезон из-за появления акул...
Новости России

В Крыму при атаке ВСУ погиб чемпион по мотокроссу, бросившийся спасать детей

При атаке украинских дронов на Керчь погиб чемпион Крыма...
Новости России

Кубань пережила массированный удар ВСУ, погиб мирный житель

Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке украинских дронов, известно...
Новости России

Сладков рассказал о реванше немцев после поражения в войне

Немцы добились реванша, видя в публичном поле результаты атак...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье