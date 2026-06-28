Журналисты проехали по М-4 и рассказали о ситуации с бензином на пути к морю

Корреспонденты « Российской газеты » проехали по нескольким участкам главной трассы к Черному морю — М-4 — и рассказали о ситуации с топливом.

Журналисты выяснили, что на подъезде к Воронежу бензин есть, а заправка проходит без заметных проблем. Однако некоторые автомобилисты сталкивались с запретом на отпуск топлива в канистры, а также с лимитами на некоторых сетевых АЗС.

«Однако чем дальше от Воронежа, тем сложнее. По словам очевидцев, бензин есть уже не на каждой заправке, а на тех, где есть, очереди могут составлять несколько километров», — говорится в публикации.

Участники поездки обратили внимание, что перебои заметны на южном направлении после Воронежа: иногда приходится ехать до следующей заправки около сотни километров.

В Ростовской области ситуация неоднозначная. Некоторые сетевые АЗС работают стабильно, но есть и закрытые станции, а также те, где топливо закончилось. На функционирующих станциях собираются очереди. Однако есть ограничения на отпуск топлива в канистры и максимальный объем заправки.

В Краснодарском крае ситуация также остается напряженной. На некоторых станциях отсутствуют определенные марки бензина, а цены на несетевых АЗС могут значительно отличаться от стоимости бензина на сетевых.

Авторы публикации пришли к выводу, что проблема при поездке к Черному морю связана не с нехваткой топлива, а с его неравномерным распределением, ограничениями на некоторых АЗС и длинными очередями в пиковые моменты маршрута. Тем не менее, все водители успешно добираются до побережья.