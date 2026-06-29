Общество

В Рязани названы имена победителей регионального этапа Международной конкурс-премии «КАРДО»

Алексей Самохин
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В Рязани завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие прошло 27 июня в Нижнем городском парке в рамках фестиваля, посвященного Дню молодежи «Голос улиц», и объединило представителей уличной культуры региона. Победители отбора получили возможность представить Рязанскую область на Гранд-финале проекта.

В рамках регионального этапа соревнования прошли по направлениям хип-хоп, скейтбординг и самокат. Участники продемонстрировали свое мастерство, получили экспертную оценку и обменялись опытом с представителями уличного сообщества. Помимо соревновательной программы гостей фестиваля ждали выступления артистов, показательные выступления и концертная программа с участием хедлайнера. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на главной сцене фестиваля.

«Сегодня талантливые представители уличной культуры и спорта есть по всей стране, и важно обеспечить им понятные и равные возможности для участия в проекте. Именно поэтому совместно с нашими партнерами мы развиваем систему региональных и межрегиональных этапов, которая позволяет участникам пройти путь от локальных соревнований до международного Гранд-финала «КАРДО». День молодежи стал одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей смогли заявить о себе и получить экспертную оценку», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

По итогам соревнований победителями регионального этапа Международной конкурс-премии «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

∙ София Рендакова, направление «Хип-хоп»;

∙ Денис Лукьянов, направление «Скейтбординг»;

∙ Павел Горин, направление «Самокат».

Именно они представят Рязанскую область на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО», который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке.

«Для нас было важно не просто провести соревнования, а познакомить участников и зрителей с возможностями, которые открывает «КАРДО». Многие уже знают проект, но региональный этап позволяет почувствовать его атмосферу и понять, что это реальный шанс выйти на международный уровень. В этом году ребята показали достойный уровень подготовки, и теперь победителям предстоит представить Рязанскую область на Гранд-финале во Владивостоке. Уверен, что для них это станет важным этапом дальнейшего развития», – отметил организатор регионального этапа в Рязанской области, амбассадор Международной конкурс-премии «КАРДО» Константин Петров.

Региональный этап Международной конкурс-премии «КАРДО» в Рязанской области состоялся впервые. Это стало важным событием для развития уличной культуры региона, объединив представителей нескольких направлений и открыв новую страницу в истории проекта в области.

Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

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