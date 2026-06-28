В Рязани рецидивист похитил инструменты из дома покойника

Полицейские задержали подозреваемого в краже со взломом из частного дома на окраине Рязани. Из жилища похитили шесть электроинструментов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Рязани. Женщина рассказала, что после смерти родственника его дом временно пустует, однако она регулярно приезжает проверить состояние имущества. Во время очередного визита рязанка обнаружила следы взлома на окне.

Выяснилось, что из дома пропали дрели и шуруповёрты.

Сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место происшествия. Прямых улик, указывающих на личность злоумышленника, в доме не оказалось. Внимание полицейских привлекло расположенное рядом строение, ранее пострадавшее от пожара.

При обследовании соседнего здания правоохранители нашли следы пребывания 34-летнего жителя Рязанской области. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и недавно освободился из мест лишения свободы.

Оперативники установили его местонахождение и провели проверку. В квартире, где проживал подозреваемый, нашли похищенные инструменты. Имущество изъяли и вернули законным владельцам.

По предварительным данным, мужчина сначала проник в повреждённый пожаром дом в поисках ценностей. Не найдя ничего интересного, он обратил внимание на расположенное рядом закрытое жилище. Взломав окно, злоумышленник проник внутрь и вынес электроинструменты.

Похищенное он перевёз в квартиру знакомого, который предоставил ему жильё. Продать имущество подозреваемый не успел.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.