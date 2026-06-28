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Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Никита Рязанцев
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Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что это первый подобный случай за все 25 лет проведения ЕГЭ.

Екатерина пояснила, что хочет связать будущую карьеру с точными науками. Она хотели бы продолжить обучение в ведущих вузах страны — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Там она планирует изучать биофизику, биоинформатику или наноинженерию.

Мэр Москвы поздравил девушку, ее учителей и родителей.

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