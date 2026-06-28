Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в « Максе ».

«Выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что это первый подобный случай за все 25 лет проведения ЕГЭ.

Екатерина пояснила, что хочет связать будущую карьеру с точными науками. Она хотели бы продолжить обучение в ведущих вузах страны — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Там она планирует изучать биофизику, биоинформатику или наноинженерию.

Мэр Москвы поздравил девушку, ее учителей и родителей.