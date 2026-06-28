Появились фото рязанцев, сыгравших свадьбы в красивую дату

В красивую дату — 26.06.2026 — в Рязани и области сыграли свадьбы несколько десятков пар. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте ГУ ЗАГС Рязанской области.
«В зеркальную дату в Сасово родилась ещё одна счастливая семья: Владимир и Дарья скрепили свои чувства узами брака, — говорится в сообщении. — Их история любви началась с рабочих будней — будто сама судьба свела их в круговороте дел и забот. Желаем молодой семье счастья, взаимопонимания и долгих лет, наполненных теплом, поддержкой и любовью!»
«Сегодня, 26.06.2026, в Сасово зажглась ещё одна яркая звезда семейного счастья: Владислав и Алёна стали мужем и женой, — пишут работники ЗАГС. — Их история началась со студенческой поры: учёба стала первым шагом на общем пути, а теперь они идут рука об руку по жизни. Пусть их дорога будет светлой, а рядом всегда будет надёжная опора и любовь!»
«Шацкий муниципальный округ. Поздравляем Илью и Викторию с днем свадьбы!!!
Пусть ваш союз будет крепким, а любовь нежной. Пусть ваш дом будет полной чашей — наполненной радостью и счастьем, теплом и уютом. С каждым годом пусть ваши чувства становятся только сильнее. Храните любовь свою, берегите ее и будьте рядом в любые времена. Желаем вам море счастья на долгие годы!»
В красивую дату 26.06.2026 в отделе ЗАГС Касимовского муниципального округа зарегистрировано 8 пар!
«Поздравляем прекрасные пары, зарегистрировавшие брак в Рыбновском муниципальном округе: Арсений и Валерия, Денис и Кристина, Ян и Светлана»
«26.06.2026, регистрация брака в Ряжском муниципальном округе. Сегодня создали свои семьи очаровательные пары: Широковы Максим и Ольга, Сизовы Данила и Виктория, Юткины Виталий и Наталья»