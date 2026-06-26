В Старожиловском округе на пожаре в дачном доме погибли два человека

В ночь на 26 июня в селе Большие Поляны Старожиловского округа произошел tragic пожар. Огнем был охвачен жилой дачный дом на улице Колхозной. К сожалению, спасти людей не удалось. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарной части № 45 в 01:35 от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы. К месту происшествия оперативно выдвинулись расчеты ПСЧ-45. Вскоре на подмогу прибыли бойцы добровольной пожарной команды Хрущево, представители добровольной пожарной дружины Старожиловского округа, а также сводное звено РСЧС, в которое вошли сотрудники полиции, газовики, энергетики и бригада скорой медицинской помощи.

Пламя быстро распространялось. В 02:30 пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через два часа было ликвидировано открытое горение. Однако из-за большой площади и конструктивных особенностей здания полная ликвидация пожара и проливка конструкций заняли гораздо больше времени. Окончательно огонь был потушен только в 12:49. Общая площадь, прошедшая огнем, составила 100 квадратных метров.

При разборе завалов и тушении пожара были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины, оба 1957 года рождения.