В Рязани владелица «Мерседеса» получила более 100 штрафов на 280 тысяч рублей за нарушения ПДД

Сотрудники отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области взыскали с местной жительницы крупную задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

В отношении владелицы автомобиля «Мерседес» было возбуждено сводное исполнительное производство. Общая сумма задолженности составила 137 тысяч рублей — именно столько женщина была должна за 113 штрафов ГИБДД, накопившихся за различные нарушения ПДД.

На основании постановления об административном правонарушении судебные приставы провели комплекс мероприятий по принудительному воздействию на должника. В ходе рейдовых действий на принадлежащий неплательщице автомобиль «Мерседес» был наложен арест.

После ареста автомобиля должница получила в отделении судебных приставов квитанцию на оплату. Общая сумма к выплате составила 280 тысяч 250 рублей — в эту сумму вошли как сама задолженность по штрафам, так и исполнительский сбор.

Не дожидаясь дальнейших ограничений, рязанка в тот же день перечислила необходимую сумму. После полного погашения долга арест с автомобиля был снят, а исполнительное производство окончено.