В Сараевском районе пьяный работник угнал служебный автомобиль и попал в ДТП

Прокурор Сараевского района Дмитрий Севостьянов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

По данным предварительного следствия, обвиняемый находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Не имея никакого разрешения на управление транспортным средством, мужчина самовольно воспользовался служебным автомобилем, принадлежащим организации, где он работал.

Покинув территорию предприятия, мужчина уехал на служебном транспорте по своим личным делам. Однако поездка закончилась неприятно — в пути он совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии служебный автомобиль получил механические повреждения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия перед законом.