Экономика и бизнес

100 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на очередной ярмарке трудоустройства

Анастасия Мериакри
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Более 100 вакансий представили участники проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», прошедшей 26 июня на площадке «Точки кипения» в Рязани.

В частности, инвесткомпании-партнеры Корпорации развития «ЭРА», «Тепловодохран», «Русская Аграрная Группа» и «Рельеф-Центр» представили востребованные сегодня вакансии в секторе рабочего персонала и для высококвалифицированных специалистов. Наибольшее число вакансий представили подразделения «Русской Аграрной группы»: им требуются агрономы, инженеры, ветеринары, юристы, водители. На работу в другие инвестпредприятия приглашают жестянщиков, маляров, экономистов, программистов, дворников, администраторов сайтов. Узнать об актуальных вакансиях в крупных инвесткомпаниях региона можно на Инвестиционном портале.

На ярмарке побывали около полутора тысяч старшеклассников, студентов и ищущих работу рязанцев. Потенциальным соискателям предлагали присмотреть перспективные места работы или изменить карьерный путь. Сейчас выбор у соискателей широкий. Так, на одного потенциального сотрудника приходится 6–7 вакансий. На сегодняшний день зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю региона – 0,3%.

Всего на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» было представлено около 2,5 тысяч вакансий.

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