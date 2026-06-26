100 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на очередной ярмарке трудоустройства

Более 100 вакансий представили участники проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», прошедшей 26 июня на площадке «Точки кипения» в Рязани.

В частности, инвесткомпании-партнеры Корпорации развития «ЭРА», «Тепловодохран», «Русская Аграрная Группа» и «Рельеф-Центр» представили востребованные сегодня вакансии в секторе рабочего персонала и для высококвалифицированных специалистов. Наибольшее число вакансий представили подразделения «Русской Аграрной группы»: им требуются агрономы, инженеры, ветеринары, юристы, водители. На работу в другие инвестпредприятия приглашают жестянщиков, маляров, экономистов, программистов, дворников, администраторов сайтов. Узнать об актуальных вакансиях в крупных инвесткомпаниях региона можно на Инвестиционном портале .

На ярмарке побывали около полутора тысяч старшеклассников, студентов и ищущих работу рязанцев. Потенциальным соискателям предлагали присмотреть перспективные места работы или изменить карьерный путь. Сейчас выбор у соискателей широкий. Так, на одного потенциального сотрудника приходится 6–7 вакансий. На сегодняшний день зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю региона – 0,3%.

Всего на федеральном этапе ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» было представлено около 2,5 тысяч вакансий.