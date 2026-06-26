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Происшествия

В Пителинском районе больница нарушила права ветерана труда на оформление инвалидности

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Пителинского района Рязанской области провела проверку по обращению сына пожилой женщины о нарушении прав его матери. В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьезные нарушения в работе местного учреждения здравоохранения.

В 2023 году медицинские работники провели осмотр пациентки на дому в связи с серьезными проблемами со зрением. По итогам осмотра была выдана справка о необходимости постоянного ухода за женщиной. Однако, в нарушение требований действующего законодательства, врачебная комиссия не приняла окончательного решения — ни о направлении гражданки на медико-социальную экспертизу, ни об отказе в ее проведении.

Фактически женщина осталась в правовом вакууме: имея на руках справку о необходимости постоянного ухода, она не могла официально оформить группу инвалидности и получать положенные по закону льготы и выплаты.

После обращения сына пациентки прокурор Пителинского района внес представление в адрес руководства больницы. Документ был рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.

Врачи провели повторный осмотр женщины, после чего все необходимые документы были направлены на медико-социальную экспертизу. По итогам которой ветерану труда официально установлена первая группа инвалидности.

Теперь пожилая женщина сможет получать все положенные ей по закону меры социальной поддержки, включая пенсионные выплаты и льготы.

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