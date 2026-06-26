Житель Кораблинского района взял кредиты на знакомого и угрожал его зарезать из-за неприязни

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области утвердила обвинительный акт в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

По данным предварительного следствия, в июле 2025 года обвиняемый, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, решил отомстить ему оригинальным способом. Воспользовавшись фотографией паспорта потерпевшего, которая хранилась в галерее его мобильного телефона, мужчина оформил на его имя микрозаймы в двух микрофинансовых организациях.

Для совершения мошенничества фигурант зарегистрировался на сайтах МФО, указав личные данные потерпевшего и номер собственной банковской карты. В результате он незаконно получил два кредита на общую сумму 9 тысяч рублей, не имея намерения их возвращать. Весь долг лег на плечи ничего не подозревавшего знакомого.

Спустя несколько месяцев, в апреле 2026 года, между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Во время конфликта обвиняемый вооружился ножом, замахнулся на своего приятеля и высказал в его адрес угрозы убийством, которые потерпевший воспринял как реальные.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшему знакомому предстоит ответить за свои действия перед законом.