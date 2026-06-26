Рязанское пиво начнут поставлять в Китай

Рязанский пивоваренный завод готовится выйти на рынок Китая. Китайская делегация посетила производство в Рязани, где провела дегустацию продукции и по итогам визита подписала предварительные соглашения о поставках, сообщает канал Mash.

На рязанское производство прибыли специалисты из двух китайских провинций: Хэйлунцзян, где производится знаменитое пиво «Харбин», и Чжанцзякоу — крупного центра зимнего туризма и одного из мест проведения Зимних Олимпийских игр 2022 года.

Гостей познакомили с производственным процессом и предложили попробовать все десять видов пива, которые выпускает завод. Во время дегустации рязанские технологи рассказали о ключевых преимуществах продукции: для приготовления напитка используется вода из собственных скважин и солод, выращенный на собственных полях.

Представители китайской делегации отметили, что вкус рязанского пива существенно отличается от привычного для них напитка, в который часто добавляют рис или кукурузу. Использование натуральных ингредиентов и собственного сырья произвело на них положительное впечатление.

По итогам визита стороны согласовали поставки пива в банках. Теперь отечественному продукту предстоит пройти обязательную регистрацию в китайской системе таможенного администрирования CIFER. Для успешного экспорта рязанским технологам необходимо оптимизировать и увеличить сроки годности нескольких позиций, чтобы сохранить качество товара при длительной транспортировке в Китай.

Выход на китайский рынок может существенно увеличить объемы экспорта. В ближайшее время стороны определятся со сроками контракта и начнут практическую реализацию договоренностей.