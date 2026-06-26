В Рязани работает офис ВТБ «Мещёрский»

В Рязани по адресу Дзержинского, д.60\2 работает офис ВТБ, который открылся после реконструкции. Он находится в районе с развитой инфраструктурой — здесь есть бизнес-центры, образовательные и государственные учреждения, подразделения силовых структур, ледовая арена «Айсберг». Сюда легко добраться, недалеко от офиса есть остановка общественного транспорта, обустроены парковочные места. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

Офисное пространство площадью 71 м2 организовано в соответствии с современными форматами обслуживания. Специалисты ведут приём клиентов в комфортных зонах с мягкими креслами и диванами. Операции проводятся на ноутбуках, а для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены переговорные. Зона самообслуживания с ресайклинговыми банкоматами, поддерживающими операции по QR-коду, доступна круглосуточно.

Отделение предоставляет целый перечень финансовых услуг для физлиц: можно получить финансовую консультацию, оформить кредит, депозит или банковскую карту, подобрать программу страхования. Большинство операций переведено в цифровой формат, при этом сотрудники всегда помогут в решении любых финансовых вопросов.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила:

«Наше отделение на улице Дзержинского — по-домашнему уютное, располагающее к доверительной личной консультации со специалистами. Здесь можно получить все продукты и услуги банка, как в цифровом, так и офлайн-формате».

Сегодня розничная сеть ВТБ в регионе насчитывает 13 офисов и 18 точек присутствия банка (окон В) в отделениях Почты России. Помимо развития офлайн-инфраструктуры, ВТБ активно масштабирует выездной канал: в Рязанской области курьерская доставка банковских продуктов уже доступна для 80% жителей. К концу года банк планирует увеличить охват до 90%.