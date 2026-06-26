В Рязани с начала года взыскано более 50 млн рублей долгов благодаря работе межведомственной комиссии

В администрации Рязани под председательством заместителя главы города Жанны Булатовой состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по повышению финансовой дисциплины. В мероприятии приняли участие руководители профильных управлений мэрии, представители регионального УФНС и правоохранительных органов.

С января 2026 года комиссия провела претензионно-исковую работу с 181 должником — физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность перед городским бюджетом на общую сумму 95,3 млн рублей. В результате 65 неплательщиков полностью или частично погасили обязательства, перечислив в казну 51,9 млн рублей (54,5% от общей суммы долга), из которых 10,1 млн рублей поступили непосредственно в бюджет Рязани.

На заседание были приглашены 22 должника с совокупной задолженностью 67,6 млн рублей. По итогам адресной работы на комиссии 8 из них погасили долги на сумму 12,7 млн рублей. Со всеми участниками встречи проведены индивидуальные собеседования — разобраны причины образования недоимки и определены графики её погашения.