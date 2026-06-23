Разработчик спрогнозировал сроки коренного перелома ситуации с дронами ВСУ

В эфире Радио «Комсомольская правда» выступил известный разработчик беспилотных летательных аппаратов, кандидат технических наук Сергей Товкач. Эксперт рассказал о текущем противостоянии в небе, эффективности мобильных огневых групп и назвал сроки, когда в сфере применения дронов наступит коренной перелом в пользу российских сил.

О «дальнобойных» планах Киева и средствах перехвата

Комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что Киев планирует получить беспилотники с дальностью полёта до трёх тысяч километров, Сергей Товкач отметил, что ключевым является не сам факт их наличия, а объёмы поставок. По мнению эксперта, российской стороне сейчас необходимо активно развивать два направления противодействия: увеличивать число мобильных огневых групп (МОГ) и наращивать выпуск специализированных дронов-перехватчиков.

«МОГ — это мобильные огневые группы. Это мужики, которые носятся на джихад-мобилях и выскакивают в район, где идут дроны, с тем, чтобы их перехватить и сбить», — пояснил специалист.

При этом Товкач добавил, что если российские бойцы чаще работают по беспилотникам противника из пулеметов, то украинская сторона сделала упор на использование БПЛА-перехватчиков. У России также есть успешные отечественные аналоги — например, проекты «Ёлка» и «Молот». Ряд подобных моделей уже поставляется по госорганам, однако, по словам инженера, номенклатуру таких средств перехвата необходимо расширять, на что потребуется около полутора месяцев.

Малые инвестиции — большие сдвиги на фронте

Эксперт также затронул тему финансирования новых оборонных стартапов. По его оценкам, молодой команде инженеров требуется в среднем около пяти миллионов рублей, чтобы создать и протестировать на земле минимальный прототип нового БПЛА для оценки его перспектив реальными бойцами.

Такой подход полностью оправдывает себя экономически, даже если большинство идей окажется нежизнеспособными.

«Даже если из 10 проектов 9 окажется полным фуфлом, это всё равно экономически выгодно. Потому что мы найдем одну изюминку, в которую дальше можно вкладывать. И уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте», — подчеркнул Товкач.

В качестве примера такого прорывного решения он привёл появление дронов, управляемых по оптоволокну. Технология в своё время сыграла важнейшую роль при вытеснении украинских формирований из Курской области, так как такие аппараты оказались полностью неуязвимы для стандартных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Когда наступит перелом?

Отвечая на вопрос о сроках стабилизации ситуации в небе и эффективного подавления вражеских беспилотников, Сергей Товкач озвучил оптимистичный прогноз, основанный на знании закрытых отечественных разработок и принимаемых стратегических решений.

По мнению кандидата технических наук, первые серьёзные сдвиги станут заметны уже в течение ближайшего месяца, а к осени 2026 года перелом ситуации в воздухе будет стопроцентным. «Уверен, к осени украинцам станет очень грустно», — резюмировал разработчик.

Отметим, что перелома ждут с нетерпением жители многих российских городов, в том числе и Рязани, уставшие от регулярной беспилотной опасности.