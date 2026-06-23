Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

На одной из автомобильных заправочных станций под Рязанью произошла конфликтная ситуация в многочасовой очереди за топливом. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани» со ссылкой на слова очевидицы.

По словам подписчицы паблика, автомобильная очередь на заправку оказалась настолько масштабной, что растянулась до села Шумашь. Из-за этого некоторые автомобилисты, у которых уровень бензина в баках был практически на нуле, вынужденно пытались встроиться в общий поток пораньше, не доезжая до конца пробки.

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал. Женщина начала кричать на тех, кто пытался втиснуться в поток, и принялась намеренно перегораживать проезд другим транспортным средствам. Примечательно, что рязанка продолжила блокировать дорогу даже после того, как её собственный автомобиль пропустили вперёд.

«Остальные водители спокойно пропускали, хотя бы через одну-две машины, тех, кто заезжал на заправку не с города. Мы точно так же простояли полтора часа в этой пробке и прождали своей очереди, плюсом попали на пересменку у сотрудников заправки, но при этом все спокойно выжидали», — поделилась автор сообщения, подчеркнув, что остальным автомобилистам, несмотря на длительное ожидание, удалось сохранить самообладание.

Ранее власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках. Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.

В ведомстве пояснили, что временные ограничения на отдельных АЗС связаны исключительно с сезонным ростом спроса на бензин. Сейчас в регионе разгар отпусков, и автомобилисты заправляются значительно чаще обычного, что создает повышенную нагрузку на некоторые станции.