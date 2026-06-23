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Новости России

Минобороны РФ: за ночь над регионами России и морями сбито 143 украинских беспилотника

Алексей Самохин
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В течение ночи средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 по московскому времени 22 июня до 07:00 23 июня дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 143 вражеских дрона.

Атаке подвергся целый ряд российских регионов, а также прилегающие акватории:

  • Белгородская область;
  • Курская область;
  • Брянская область;
  • Ростовская область;
  • Астраханская область;
  • Ставропольский край;
  • Краснодарский край;
  • Республика Крым;
  • Республика Адыгея;
  • акватории Азовского и Чёрного морей.

Информация о возможных последствиях на земле, разрушениях или пострадавших в регионах в сводке Минобороны не уточняется. На местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.

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