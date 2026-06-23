Минобороны РФ: за ночь над регионами России и морями сбито 143 украинских беспилотника

В течение ночи средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, в период с 20:00 по московскому времени 22 июня до 07:00 23 июня дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 143 вражеских дрона.
Атаке подвергся целый ряд российских регионов, а также прилегающие акватории:
- Белгородская область;
- Курская область;
- Брянская область;
- Ростовская область;
- Астраханская область;
- Ставропольский край;
- Краснодарский край;
- Республика Крым;
- Республика Адыгея;
- акватории Азовского и Чёрного морей.
Информация о возможных последствиях на земле, разрушениях или пострадавших в регионах в сводке Минобороны не уточняется. На местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.