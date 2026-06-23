Иван Бахилов рассказал о поездке на стройплощадки в Касимове

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов провел рабочую поездку по ключевым строительным площадкам муниципалитета. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.
Первой Бахилов посетил строительную площадку новой школы.
«Это долгожданный объект, который возводится в рамках партийного проекта «Новая школа». Ход работ находится на особом контроле — уже завершается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории», — отметил глава.
Затем он проинспектировал ход капитального ремонта детского сада №18. Здесь производится большой объем работ: от замены коммуникаций до наладки систем видеонаблюдения и безопасности.
«Особое внимание уделил благоустройству Соборной площади, — пишет Бахилов. — Это историческое сердце нашего города и его визитная карточка. Работы здесь масштабные: обустройство пешеходных зон, установка уникальных фонтанов и малых архитектурных форм. Площадь должна стать единым красивым и функциональным общественным пространством.
Также обсудили вопросы озеленения улицы Советской, уже много сделано,но еще остались места требующие внимания».