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Новости России

Оставившая младенца на жаре мать из Котельников рассказала, что уснула

Никита Рязанцев
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Жительница подмосковных Котельников, оставившая младенца на жаре, рассказала, что уснула, когда он плакал, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пьяные родители бросили двухмесячного ребенка одного в коляске. В итоге он получил тепловой удар и попал в больницу.

На допросе 39-летняя мать пояснила, что пошла гулять с мужем. Пара встретила друзей, а ребенок все это время находился с ними в коляске. Следователь спросил, как так вышло, что он плакал все время.

«Значит, это мы уснули на карьере», — рассказала женщина.

Возбуждено дело об оставлении в опасности. Семью поставили на профилактический учет.

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