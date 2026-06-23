Оставившая младенца на жаре мать из Котельников рассказала, что уснула

Жительница подмосковных Котельников, оставившая младенца на жаре, рассказала, что уснула, когда он плакал, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пьяные родители бросили двухмесячного ребенка одного в коляске. В итоге он получил тепловой удар и попал в больницу.

На допросе 39-летняя мать пояснила, что пошла гулять с мужем. Пара встретила друзей, а ребенок все это время находился с ними в коляске. Следователь спросил, как так вышло, что он плакал все время.

«Значит, это мы уснули на карьере», — рассказала женщина.

Возбуждено дело об оставлении в опасности. Семью поставили на профилактический учет.