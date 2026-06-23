Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Белоруссии в попытке отвлечь часть российских военных от боевых действий в Донбассе, пишет «Военная хроника».

На днях он выступил с утверждением, что в приграничных регионах соседней республики якобы стоят установки, которые помогают наводить огонь на Украину. Он потребовал убрать их или же это «сделают ВСУ».

Обозреватели отметили, что Киев не может остановить российское наступление в ДНР. После взятия Краматорска и Славянска бойцы могут пойти дальше на запад.

«Российская армия может предпринять попытку выйти к Днепру и взять Днепропетровск, а также другие крупные города Левобережья Украины», — говорится в публикации.

На этом фоне Украина, вероятно, планирует открыть второй фронт в Белоруссии. При таком сценарии Москва может направить часть сил на помощь Минску.

Аналитики добавили, что Зеленский рассчитывает на снятие с фронта наиболее боеспособных российских подразделений.