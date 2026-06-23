В Анталье умер российский полицейский, которому отказались помочь врачи

Полицейского из Магнитогорска нашли мертвым в районе Гюзелоба округа Муратпаша в Анталье, пишет Mash.

По предварительной информации, 51-летний мужчина прилетел на отдых в Турцию 10 июня вместе с сыном. На днях у него сильно заболело сердце, он решил обратиться за медицинской помощью. Мужчина заподозрил приступ.

«Врачи отказались его госпитализировать и отпустили», — говорится в сообщении.

Вскоре страж порядка попытался снова прийти к турецким специалистам, но умер, не дойдя до лечебницы.

Россиянин отработал в полиции 30 лет и вышел на пенсию три года назад. В последнее время он раз в год приезжал в Турцию на отдых.