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Новости России

В Анталье умер российский полицейский, которому отказались помочь врачи

Никита Рязанцев
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Полицейского из Магнитогорска нашли мертвым в районе Гюзелоба округа Муратпаша в Анталье, пишет Mash.

По предварительной информации, 51-летний мужчина прилетел на отдых в Турцию 10 июня вместе с сыном. На днях у него сильно заболело сердце, он решил обратиться за медицинской помощью. Мужчина заподозрил приступ.

«Врачи отказались его госпитализировать и отпустили», — говорится в сообщении.

Вскоре страж порядка попытался снова прийти к турецким специалистам, но умер, не дойдя до лечебницы.

Россиянин отработал в полиции 30 лет и вышел на пенсию три года назад. В последнее время он раз в год приезжал в Турцию на отдых.

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