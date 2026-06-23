Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в Дубне, сообщил военкор Александр Коц в «Максе».

Журналист рассказал об этом накануне. Выяснилось, что противнику не удалось нарушить теле- и радиовещание. Пострадавших среди сотрудников центра нет. Сейчас специалисты устраняют последствия налета.

Коц уточнил, что речь идет о крупнейшем телепорте России и одном из наиболее больших в Восточной Европе. Его построили к Олимпиаде-80 в Москве.

«Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными», — раскрыл военкор одну из задач объекта.

Также в центре следят за орбитальными испытаниями и мониторят загрузку спутников.