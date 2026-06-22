В Свердловской области торнадо повредило дома и больницу, пострадали пять человек

Стихия, обрушившаяся на Свердловскую область, унесла здоровье пяти человек. По предварительным данным, ущерб нанесен как жилой застройке, так и важным социальным объектам.

Как сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на свои источники, в результате удара смерча травмы получили пять человек. Трое пострадавших были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще двое человек получили менее серьезные травмы и продолжат лечение амбулаторно.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре региона. По предварительным данным, повреждены кровли и стены как минимум 12 частных жилых домов. Кроме того, от мощных порывов ветра и воздействия воронки пострадало медицинское учреждение — повреждения получил хирургический корпус Центральной республиканской больницы.

В настоящее время точный масштаб разрушений продолжает уточняться. На местах происшествия работают экстренные службы.