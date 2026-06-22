На 89-м году жизни скончался легендарный тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Российский спорт понес невосполнимую утрату. 22 июня 2026 года на 89-м году жизни ушел из жизни выдающийся наставник, заслуженный тренер СССР и России Виктор Николаевич Кудрявцев. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Виктор Кудрявцев стал настоящей легендой мирового фигурного катания. Посвятив тренерской карьере более шести десятилетий, он создал уникальную техническую базу, которая стала эталоном для многих поколений спортсменов. Именно он воспитал Сергея Волкова — первого в истории советского фигурного катания чемпиона мира в мужском одиночном катании (1975 год).

За годы своей работы наставник подготовил целую плеяду звезд, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю спорта. Среди его учеников — олимпийский чемпион Илья Кулик, чемпионка мира Мария Бутырская, серебряные призеры Олимпийских игр Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер ОИ Кира Иванова, а также Илья Авербух, Елена Соколова, Илья Климкин и многие другие. В общей сложности его подопечные завоевали более сотни медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Примечательно, что его ученица Марина Титова впоследствии стала его супругой, и они вместе готовили спортсменов.

Виктор Николаевич родился 24 октября 1937 года в Туле. Встать на коньки он смог лишь в 16 лет, до этого успев обучаться в хореографической студии и даже получить предложение из хореографического училища Большого театра. Осознав, что из-за позднего старта и тяжелых условий детства ему не стать спортсменом мирового уровня, он принял судьбоносное решение.

«Я захотел после школы поступить в институт физкультуры и стать тренером… Помню, на втором курсе пришла мысль – я должен стать лучшим тренером страны», — вспоминал Виктор Николаевич. Окончив ГЦОЛИФК, он начал преподавать на кафедре фигурного катания, часами наблюдая за работой коллег из других видов спорта, чтобы создать свою уникальную методику.

До самых последних дней жизни Виктор Кудрявцев оставался главным тренером-консультантом национальной сборной. Его консультации были востребованы в десятках стран, но главным приоритетом для него всегда оставалось развитие отечественного спорта. Он активно ездил по российским регионам, помогая открывать новые школы.

Мэтр выходил на лед исключительно на коньках, демонстрируя невероятную бодрость духа. Его главным девизом были слова: «Не знаю, что это такое – тренировать у бортика. Тренер должен быть на коньках!».

Федерация фигурного катания России и весь спортивный мир скорбят вместе с семьей и учениками великого наставника.