Тысячи домов остались без света после торнадо в Свердловской области

Стихия обрушилась на город Кушва в Свердловской области. По данным местных СМИ, населенный пункт атаковал торнадо, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре и оставил без света тысячи местных жителей. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт серьезного ЧП.

«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал Слепухин ВКонтакте.

В региональном главке МЧС уточнили масштаб разрушений. Ураганный ветер повалил множество деревьев и оборвал опоры линий электропередачи. Кроме того, стихия сорвала кровли с нескольких зданий. Из-за обрывов ЛЭП без электроснабжения оказались более четырех тысяч частных домовладений, пишут РИА Новости.

В настоящее время в Кушве введен режим повышенной готовности. На улицах города работают аварийные коммунальные службы и спасатели, которые занимаются расчисткой поваленных деревьев и восстановлением энергоснабжения. По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет.