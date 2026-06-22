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Новости России

ФСБ предотвратила подрыв поезда с горючим в Подмосковье

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта на железной дороге в Московской области. Двое граждан России задержаны при попытке совершения подрыва поезда с горюче-смазочными материалами, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и действовали строго по указаниям своего куратора. Для совершения теракта они изъяли из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

Целью преступников стал железнодорожный состав, перевозивший горюче-смазочные материалы на одном из участков Московского региона. По данным ФСБ, задержанные уже успели провести разведку на путях и подобрали наиболее удобное место для закладки взрывного устройства и его последующего подрыва.

При личном досмотре у фигурантов обнаружены средства связи, подтверждающие их преступные намерения и контакт с иностранными кураторами. В настоящее время задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что задержание стало результатом длительной оперативной разработки. В ходе нее были зафиксированы попытки группы лиц получить средства террора на территории сразу двух регионов — Московской и Смоленской областей.

В ФСБ вновь обратили внимание на то, что украинские спецслужбы продолжают активную работу по вербовке граждан России для нанесения ущерба инфраструктуре и безопасности страны. В ведомстве жестко предупредили: все лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут неизбежно установлены и привлечены к самой строгой уголовной ответственности.

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