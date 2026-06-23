Мэрия назвала сроки строительства новой поликлиники в Рязани

Строительство новой поликлиники на Куйбышевском шоссе в Рязани планируется начать в 2027 году. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице губернатора Павла Малкова в соцсети ВКонтакте.

«Проектно-сметная документация уже готова, строительство же нового здания начнут в 2027 году», — говорится в сообщении.

Жительница города обратила внимание, что в районе посёлка Шлаковый в последнее время построено много новых домов, выросло число жителей.

«Три домищи уже построены только за последние два года, четвертый строится, на пятый зашла техника», — написала рязанка.

Понятно, что действующая поликлиника работает с большими нагрузками и строительство нового медучреждения просто необходимо.