Ученый объяснил, чем был уникален торнадо в Свердловской области

Торнадо, обрушившийся на Кушву в Свердловской области, был на редкость мощным и разрушительным, рассказал в интервью E1.RU ученый физико-технологического института УрФУ Алексей Пулин.

Стихия разыгралась в уральском городе накануне и нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медпомощью обратились 16 человек. По последним данным, пострадали почти 100 домов.

Собеседник издания пояснил, что вихри в Свердловской области формируются ежегодно. Чаще всего они проходят в малонаселенной местности. Их силу и траекторию определяют по характеру ветровалов леса. Однако вчерашний торнадо пришел в город.

«Он был очень сильный, да еще вблизи большого населенного пункта — это редкость)», — заявил Пулин.

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Ученый подчеркнул, что категорию смерча в Кушве оценивают как EF3. Это означает, что скорость ветра внутри воронки могла достигать 250 километров в час.

Он добавил, что, возможно, смерчей было несколько, судя по вертикальному развитию облачности и плотности молний, но зафиксирован был один или два. Узнать реальную картину можно будет постфактум.

В Кушве ввели режим повышенной готовности, над ликвидацией последствий работают экстренные и коммунальные службы.